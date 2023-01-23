『未使用保管 775 コーチ ミア ショルダーバッグ レザー シボ革 ベージュ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 10時 21分に出品され05月02日 10時 21分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在368件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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取り置き不可、即決優先でお願い致します。



交渉中の場合でも先に購入ボタンを押された方を優先致します。



○アイテム

COACH コーチ 55661 ミア

ショルダーバッグ 肩掛け 斜め掛け クロスボディ ボディバッグ サコッシュ ポーチ

○サイズ【約cm】

横幅：25

高さ：16

厚さ：6



平置き実寸。

多少の誤差はご了承下さい。

着画はお断りいたします。



○状態

目立った傷汚れはなく、比較的綺麗なお品になります。



※状態は出品者の主観です。

検品しておりますが、見落としがあるかもしれませんので、あくまでヴィンテージ（リユース）品としてご理解の程宜しくお願い致します。

こだわりのある方のご購入はお控え下さい。



○カラー

ベージュ



○素材

レザー



○付属品

保存袋



○購入先

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場 等



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。



※ 全て1点物となります。突然出品停止をする事がございますので、気になる商品ございましたらお気軽にコメント下さい



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 未使用保管

775

コーチ

ミア

ショルダーバッグ

レザー

シボ革

ベージュ