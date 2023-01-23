『希少 L.L.Bean 70s 80s ビンテージ BACKLAND ジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 18時 53分に出品され03月17日 18時 53分に終了予定です。即決価格は15,560円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】L.L.Bean / エルエルビーン

【アイテム名】 70s 80s ビンテージ BACKLAND カモ ジャケット

【カラー】beige

【素材】polyester cotton

【サイズ】L

実寸 裄丈94 身幅66 着丈80.5(襟下から) 袖丈(袖山から袖下まで)

【製造国】アメリカ製

【状態】中古 使用感ありますが目立つ傷汚れなし キルティングステッチの取れなどあり



【L.L.Bean】



「エルエルビーン(L.L.Bean)」はアメリカのアウトドアブランド。1912年にレオン・レオンウッド・ビーン(Leon Leonwood Bean)が設立する。



本社はメイン州フリーポートにある。現在の会長のレオン・ゴーマン。創立者レオン・レオンウッド・ビーンの孫にあたる。



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L.L.Beanの70s 80s ビンテージ BACKLAND カモ ジャケットです。



表地にはポリエステル 65% ポリコットン 35%のCabelas等でお馴染みのBACKLANDカモフラージュが使用されています。ブラシで描いたようなとても珍しい岩肌?の総柄パターンが特徴的。裏地は中綿キルティング仕様で暖かく、使い勝手がいいです。



M-65フィールドジャケットをベースにした合わせやすいスタンドカラーデザインで、フラップポケットはボックスプリーツ仕様。嬉しいUSA製。年代の割にコンディションはかなりいい方だと思います。



表記サイズL、身幅にゆとりのあるゆったりとしたシルエットでガバッと羽織りやすいです。



市場にもほとんど出てこない珍しいモデルなので人と被ることもないと思います。



お好きな方に是非。





カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少

L.L.Bean

70s

80s

ビンテージ

BACKLAND

ジャケット