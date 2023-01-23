『フルカウント シャンブレーシャツ【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 03時 30分に出品され03月22日 03時 30分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フルカウントのシャンブレーシャツです。

マチ付きのビンテージ使用。

サイズ表記は40。

身幅 約56cm

袖丈 約61cm

着丈 約78cm

概ね綺麗ですが、気が付かない汚れや傷などあるかもしれません。気に入ってよく着ていた古着です。完璧な品をお求めの方には向きません。古着にご理解のある方に購入していただけたらと思います。

すり替え防止のため、クレームや返品は受けません。



デニムカラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: フルカウント

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ フルカウント シャンブレーシャツ