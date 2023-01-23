『キャディーバッグ ブリジストン 白 軽量 ２２ＳＳ ＣＢＧ021 9.5型【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 09時 32分に出品され03月25日 09時 32分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入しましたが、別のものを新調しましたので出品します。

ほとんど使っていません。

とてもきれいです。



発送は簡易包装となる予定です。

プチプチで巻いて発送します。

ご理解ください。







以下は、販売店の商品説明コメントを使っています。↓





2リットルの水より軽い！1.9kg軽量アルミフレームモデルに新色のホワイト(WH)色が登場。本体素材が白色で且つアルミフレームがシルバー色のため、視覚的にも軽さを表現した爽やかな配色になっています。 是非、この軽さを体感ください。



【機 能】トッププラスグリップ、セパレーター、軽量



【品 番】CBG021



【仕 様】

■本体素材：ポリエステル

■1.9kg(軽量)

■中国製(付属品含む)



価格27500円







自立式のバッグです。

いろいろたくさん入りそうです。

シューズは入らないです。

肩掛けベルトは太くて肩にかけやすいです。

すごく軽く感じます。







よろしくおねがいします! 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ゴルフバッグ・キャディバッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし