『松阪木綿 みいと織 正あい染 反物 未使用品 約21.6M【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 09時 31分に出品され03月09日 09時 31分に終了予定です。即決価格は9,165円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※※マシュー様専用品です。※※





高齢の叔母が所有していた長期保管品、未使用の松阪木綿、みいと織、正あい染の反物です。

古いものだと思います。いつ頃購入したものか分かりません。



●サイズ

横幅 約35.3cm

長さ

糸どめがないので開いて測ったところ約21.6mありました。

2反分の反物だと思います。（素人採寸であることをご了承願います。）

重量1189g



●写真をご覧頂き、ご理解いただける方、よろしくお願いいたします。







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#松阪もめん 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

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着物・浴衣 タグ 松阪木綿 みいと織 正あい染 反物 未使用品 約21.6M