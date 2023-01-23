『松阪木綿 みいと織 正あい染 反物 未使用品 約21.6M【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 09時 31分に出品され03月09日 09時 31分に終了予定です。即決価格は9,165円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
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¥ 10800
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¥ 49250
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¥ 13440
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¥ 43667
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¥ 13195
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¥ 11000
黒金魚刺繍帯
¥ 12500
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¥ 11057
紬着物 しつけ糸 つむぎ レンガ柄 茶色 猟虎色 NK-1062
¥ 9204
和装 草履バッグセット 帯地 菊 白×金 3枚芯 フリーサイズ k19-7
¥ 9685
落札価格9165円
817 入札履歴
終了
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