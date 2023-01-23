『【激レア】SUPREME シュプリーム パーカー 赤 スウェット ゆるだぼ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 12時 53分に出品され04月03日 12時 53分に終了予定です。即決価格は11,232円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます^_^

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☑️商品名

SUPREMEのパーカーです(^^)





☑️ポイント

即完売モデルの大人気アイテム^_^

ヘビーウェイトのしっかりとした生地感です！

貴重な一点物ですのでご購入はお早めに！





☑️状態

特に目立つ汚れはなく、これからもたくさん着用頂けます(^^)





☑️カラー

赤





☑️サイズ M

(着丈68cm、身幅57cm、肩幅48cm、袖丈65cm)



☆新品商品以外は全てクリーニング済みです！



ヴィンテージ(ビンテージ)、古着がお好きな方ぜひ！！

送料無料、即購入OKです！



☆分からない事があればお気軽にご質問下さい！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【激レア】SUPREME

シュプリーム パーカー 赤 スウェット ゆるだぼ