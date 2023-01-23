『【未使用に近い美品】DOLCE＆GABBANA ドルチェ＆ガッバーナ バッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 23時 16分に出品され03月30日 23時 16分に終了予定です。即決価格は73,400円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ドルチェ＆ガッバーナ直営店（銀座店）で

２年ほど前に購入しました。



購入後、使用は数回ほどで、傷などもほとんどなく、

非常に綺麗な状態です。



コンパクトなサイズですので、女性の方にもおススメです。



よろしければ是非ご検討ください。



商品名 DOLCE＆GABBANA 2WAYバッグ

型 番 BM2012AS7381

カラー ブラック

種 類 2WAYバッグ

材 質 レザー

サイズ 横：約31cm 高さ：約26cmマチ：約15cm ハンドル：約36cm

ショルダー：最大約174cm(取り外し可)

付属品 ショルダーストラップ



※素人寸ですので若干の誤差がある場合がございます。





【ご留意事項】



※※ノークレーム・ノーリターン※※



・商品到着後のすり替えや瑕疵発生などを考慮し、

商品発送後の返品や返金は一切受け付けません。



・ご質問があるときは、お買い物前に問い合わせください。



※喫煙しません。



※ペット飼ってません。



【発送方法】



・埼玉県より発送

カラー...ブラック

素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ディーアンドジー／ドルチェアンドガッバーナ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【未使用に近い美品】DOLCE＆GABBANA

ドルチェ＆ガッバーナ

バッグ