『土屋鞄 トーンオイルヌメソフトルーズショルダーバッグ ブラウン A4収納可能【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 01時 19分に出品され03月20日 01時 19分に終了予定です。即決価格は9,568円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.



商品番号：S1-100⑩









☘️ ブランド名（メーカー） ☘️

土屋鞄製造所











☘️ 平置き採寸（cm） ☘️

横幅 36.5

マチ 8

高さ 30





※必ず採寸値をご確認ください※









☘️ 素材 ☘️

本革

レザー











☘️ デザイン・特徴 ☘️

カラー：ブラウン 茶色

※ ⭐️の付いたお写真が1番実物に近いお色味です。



ポケット：

外→ファスナー付き1つ、ボタン付き1つ

内→ファスナー付き1つ、小さめ2つ



その他：トーンオイルヌメソフトルーズショルダー バッグ バック 斜めがけ 肩掛け フラップ メッセンジャーバッグ A4収納可能 大きめ シンプル 通学 通勤 デイリー 廃盤品 完売品



風合い・手触り・香り・エイジングと「オイルヌメ革」のあらゆる魅力を味わえる鞄です。



※付属品なし





☘️ 状態ランク ☘️

A



やや使用感はありますがヌメ革の良い味が出ています^ ^一部小さなひきつれみられますが目立った傷や汚れはなくまだまだご使用いただけます♪





【N】未使用

【S】未使用に近い

【A】目立った傷や汚れがない

【B】若干の傷・汚れなどがある

【C】傷・汚れなどがある

【D】かなり使用感があり傷・汚れなどが目立つ











他にも多数出品しています♪のぞいてみてね。











☘️プロフィールを必ずご確認下さい☘️



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ツチヤカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 土屋鞄 トーンオイルヌメソフトルーズショルダーバッグ ブラウン A4収納可能