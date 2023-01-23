『Supreme シュプリーム Work Trench Coat【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 22時 56分に出品され03月05日 22時 56分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Supreme シュプリーム

Work Trench Coat

ワーク トレンチコート

カラー：黒

サイズ：S

着丈約87

身幅約52

肩幅約42

袖丈約62

※M程度のサイズ感です^ ^



目立った色褪せやキズ、汚れも無く、まだまだご使用頂けます^ ^！



シュプリームのウィンドウペンのチェック柄のステンカラーコートです^ ^！

丈夫なコットンツイル生地で、固めでしっかりとしています^ ^！



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Supreme

シュプリーム

Work

Trench

Coat