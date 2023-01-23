『未使用4.2万 CONVERSE TOKYO 中綿入り ベンチコート 3【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 16時 17分に出品され03月18日 16時 17分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 □ブランド

CONVERSE TOKYO

コンバース トウキョウ





□商品説明

中綿入りで暖かなパファーコート。フードは取り外し可能、左袖先にはスターの刺繍入り、ウエスト位置には紐が通っているので絞ることも可能となっています。



定価は税込みで42900円





□状態

未使用品





□サイズ

３ （L相当)



着丈：フード付け根から、95cm

身幅：脇下で、63cm

肩幅：53cm

袖丈：肩から、61cm





□素材

表地：ナイロン100%

裏地：ポリエステル100%

中綿：ポリエステル100%





□色

チャコールグレー





□コメント

＊日曜日は発送をお休みさせて頂いていますのでご了承お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: コンバーストウキョウ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 未使用4.2万

CONVERSE

TOKYO

中綿入り

ベンチコート

3