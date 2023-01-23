『ミズノ SCUD 01-R 1U【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 08時 17分に出品され04月23日 08時 17分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

現役時代使ってたものになります。

普通に使用できます。結構綺麗だと思います。

傷等は写真でご確認ください。折れなどはありません。

お好きな方はどうぞ。

ご質問はお気軽にください。



- ブランド: ミズノ

- モデル名: SCUD 01-R

- サイズ: 1U

- 色: ブラック 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>テニス>>>ラケット(軟式用) 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ミズノ