『AirPods Pro2nd MTJV3J/A【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 06時 03分に出品され04月10日 06時 03分に終了予定です。即決価格は15,640円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モデル名···AirPods Pro



世代/種類···(第2世代) 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル