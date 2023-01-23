『Nikon ニコン Ai-S NIKKOR 24mm F2.8【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 17時 18分に出品され03月29日 17時 18分に終了予定です。即決価格は10,800円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【 外観 】



外観は非常に綺麗です！

目立つようなスレや小キズは少なく、素晴らしいコンディションです。

マウント部は使用感も少なく、問題なく装着いただけます。



【 光学系 】



小チリの混入も少なくとてもクリアーです。

カビやクモリは御座いません。

絞り羽根は油滲みも少なく綺麗です。



【 動作チェック 】



各種、動作確認済みで問題ありません。

絞り、ヘリコイド等もスムーズにお使いいただけます。

絞りリングのクリック感も良好です。



【 付属品 】



・本体

・フロントレンズキャップ

・リアレンズキャップ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: ニコンFマウント