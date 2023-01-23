『極美品 BURBERRY バーバリー レザートートバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 03時 12分に出品され03月19日 03時 12分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在362件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✂︎- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ✂︎

2点同時にご購入でさらにお安く致します(*゜∀゜*)//

ご購入前に他のお品もご覧頂ければ幸いです(*´꒳`*)



毎週メンズ レディース問わずレザーバッグを中心に出品しておりますので、気になられるお方は是非フォローリストに入れて頂けるとお値下げさせて頂きます(*´꒳`*)



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バッグ外観は、シンプルで飽きのこない定番のノバチェックと落ち着いた茶系カラーの革がどんな場面にも溶け込み、気品あるお品でございます。







バッグ内装は、たっぷり収納可能で日常使いからビジネス、通勤まで幅広くご使用頂けます。









大変希少なお品ですので、ご覧頂いた時がご購入のチャンスかと思います。後悔のございませんようお早めにご検討下さいませ(*´꒳`*)









◆ブランド: BURBERRY バーバリー









◆素材：牛革 本革 キャンバス











◆カラー：ブラウン 茶 ノバチェック











◆実寸（平置き）



縦23cm 横34cm マチ9cm 持ち手36cm

(素人採寸の為、若干の誤差はご了承下さい)





※ 参考 : トルソーサイズ(バスト87・ウエスト65・ヒップ89)









◆性別 : レディース 女性



◆仕様



ハンド トート ショルダーバッグ











◆ 古物市場主許可 第631572200018号

兵庫県県公安委員会 古物商許可証

購入先 ：正規店・質屋・古物市場・ストア商品 ブランドストアオークションサイト



※お品の状態は必ず画像にてご確認ご了承頂いた上でご購入下さい。



※あくまで新品ではなく全て中古品ですのでご理解頂いたお方のみご入札下さいませ。

商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品

BURBERRY

バーバリー

レザートートバッグ