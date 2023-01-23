『新品Coachコーチミディアム ハンドバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 13時 21分に出品され03月11日 13時 21分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます

状態：未使用

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サイズ: 26*22

素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。



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☆アウトレット品とは試供品やサンプル品、生産過剰になった商品

シーズンオフ商品、使用に問題ない程度の色ムラ、アウトレット専用生産などのブティック品と比べると質感が劣る場合がございますが、正規品です。

アウトレット商品の特性をご理解の方のみご購入下さいませ。



照明等の関係で実物と写真の色合いが若干異なる場合がございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品Coachコーチミディアム

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