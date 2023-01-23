『アバクロ Abercrombei ＆ Fitch ジャケット アウター 赤【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 20時 05分に出品され03月13日 20時 05分に終了予定です。即決価格は9,533円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···レッド



肩幅···50cm

身幅···57cm

袖丈···72cm

着丈···76cm



左ポケット破けありますが、穴は空いてません

使用感はありますが、まだまだ着られると思います

お取引は3Nです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アバクロンビーアンドフィッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ アバクロ Abercrombei

＆

Fitch

ジャケット アウター 赤