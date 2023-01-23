『【韓国限定】ノースフェイス オールラウンドボンバージャケット L【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 19時 36分に出品され03月31日 19時 36分に終了予定です。即決価格は12,133円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【韓国限定】ノースフェイス オールラウンドボンバージャケット L

MS ALL ROUND BOMBER



■商品説明

しわのあるほのかな光沢の耐久性の良いナイロン素材を使用した基本型BOMBERジャケットです。

撥水加工された素材で生活防水が可能です。

メタルビジュアルのビスロンツーウェイファスナーを使用しています。

切開のない一体型リップカフが手首をやさしく包み込みます。

袖にファスナーパッチアウトポケットがあります。



▪️商品名

THE NORTH FACE MS ALL ROUND BOMBAER



▪️カラー

BLACK/ NJ3BQ08



▪️サイズ

100（L）

着丈: 70.0cm

肩幅: 53.5cm

胸囲: 128.0cm

袖丈: 61cm







海外製品のため、初期の傷、スレ、汚れ、縫製の甘さなどがある場合がありますので、ご了承ください。



#NORTHFACE

#ノースフェイス

#ホワイトレーベル

#MA1

#オールラウンドボンバージャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【韓国限定】ノースフェイス

オールラウンドボンバージャケット L