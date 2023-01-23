『美品 コーチ ハンドバッグ ミニボストン ヘリテージ ストライプ ターンロック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 02時 37分に出品され03月17日 02時 37分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ID kf0039



説明文をご確認頂いたアナタはラッキーです✨



コチラの商品は

【⚠️お値引き可能⚠️】でございます‼️



ご検討頂ける方は、コメント欄にて

ご希望金額を仰ってください‼️



商品の状態に関しましては、

掲載写真、説明文の通りにですので

安心してご検討下さい✨



偽物だった場合全額返金いたします。



購入元 日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場





#CocoSHOP☆フォロー割☆ にて多数出品しております。



《商品状態》

多少の使用感はありますが、目立った傷や汚れ等はなく、まだまだ使用して頂けます。



写真を良くご確認ください。





✨型番COACH13194

シグネチャー PVCレザー ピンク ゴールド

ロゴチャーム



こちら中古でございます。神経質な方はご遠慮ください。



即購入可能

真贋済み正規品



《付属品》

なし





《サイズ》

横25cm

縦15cm

マチ9cm

ハンドル高さ12cm



✅テーブルに置いて測っています。

素人の寸法ですので、誤差はご了承ください。





《商品状態》

状態A

Ｓ 新品〜新品同様の商品

AA 中古品として良い

Ａ 中古品としてまあまあ良い

Ｂ 中古品として普通

Ｃ 中古品として悪いがまだ使える

Ｄ 中古品として悪い(難ありを含む)





大手ブランドショップにより真贋鑑定済み商品です。



自宅保管品になります。

少しでも気になる点がありましたら、

お気軽にコメント下さい。



素人撮影の為、小さな傷、汚れ等の

見落としがある場合が御座います。



送料の関係により箱などの付属品は

原則御座いません。



必要な場合はコメントにてお申し付け下さい。



また、色味、質感等に若干の違いがある

場合も有ります。



あくまで中古品であることをご理解の上、

宜しくお願い致します。





※ らくらくメルカリ便⇆ゆうゆうメルカリ便の変更はあります。

1005

カラー···ピンク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品 コーチ ハンドバッグ ミニボストン ヘリテージ ストライプ ターンロック