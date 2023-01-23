『純米大吟醸 磨き二割三分仕込み 獺祭梅酒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 11時 26分に出品され03月09日 11時 26分に終了予定です。即決価格は10,250円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

獺祭は、品質の高い日本酒で知られるブランドです。特にその梅酒は、厳選された梅を使用しており、フルーティーで豊かな味わいが特徴です。



【製品の詳細】

この梅酒は720mlの容量を持ち、アルコール度数は30%です。贈り物や特別な場面にぴったりの高級感あふれるパッケージに包まれています。



【飲み方】

ストレートやロックで楽しむことができ、またカクテルのベースとしても最適です。特別なひとときを演出するのに最適な一品です。



- ブランド: 獺祭

- 商品名: 梅酒

- 容量: 720ml

- アルコール度数: 30%



種類···純米大吟醸



メーカー···獺祭





状態については未開封、写真撮影の為に箱を開けたのみになります。



保管については自宅セラーにて保存

紫外線防止と縦置き保存で味を守れるよう気にかけていました。管理状態は良いと個人的には思っていますがあくまで素人保管ですので3Nでお願いします。

これから迎える年末年始、ご自身のご褒美やプレゼントにいかがでしょうか？ 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>日本酒 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ダッサイ