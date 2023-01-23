『【希少3L】ベロア 星姫 Hoshihime スカジャン 龍刺繍 別珍 裏地赤【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 15時 24分に出品され03月06日 15時 24分に終了予定です。即決価格は10,115円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○アイテム

星姫 Hoshihime 沢尻エリカ着用

スカジャン スーベニアジャケット

ブルゾン アウター ベロア 別珍

光沢 ワッペン 刺繍ロゴ リブライン

バックロゴ 裏地レッド 裏地キルティング

中綿 ドラゴン 龍 竜 龍神 横須賀



○サイズ（cm）

3Lサイズ

着丈69

裄丈80

身幅67



※平置き実寸ですが多少の誤差はご了承ください。

※着画はお断りいたします。

※サイズ表記は全てメンズサイズとして記載しております。



○状態

目立った傷や汚れはございません。



※あくまで古着なのでご理解したうえで

ご購入ご検討ください。



○カラー

ブラック 黒 レッド 赤



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サイズ...2XL(3L)

カラー...ブラック

素材...別珍/ベロア 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少3L】ベロア

星姫

Hoshihime

スカジャン

龍刺繍

別珍

裏地赤