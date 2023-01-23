『BTS BT21 COOKY ポップアップ ジョングク セット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 09時 13分に出品され03月11日 09時 13分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✰*。未使用 未開封 14点セット✰*。

・ポップアップ

BTS コンサートbag メモ ×2

キーリング ×2 バッジ ×2

・BT21

サマーブランケット

キーリング ミラー ×2

扇風機 マスキングテープ×2





・渋谷ポップアップ、BT21は数年前に韓国の公式ラインフレンズで購入しました。

⚠外箱等は海外製品の為初期からかなり強めのスレや潰れ・凹み・傷・汚れなどありますので、神経質な方や美品をお求めの方はご遠慮下さい。



※未開封品ですので、初期不良や内容不備などに対応出来ません。



※バラ売り、お値下げ、お取り置き不可



・プチプチ梱包＆ダンボールに入れて発送致します。



※取引を希望して下さる方はプロフィール欄の確認もお願い致します。質問等は購入の前にコメント欄よりお知らせ下さいませ。



グループ名···BTS 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 全体的に状態が悪い