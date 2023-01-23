『NHK かけ時計 木目調 (Char)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 01時 15分に出品され03月04日 01時 15分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 限定値下げしました



NHK かけ時計 木目版



おおよそのサイズ

縦260mm

横310mm

厚み35mm

動作確認済み

電池は外して送ります

若干の経年劣化ありますが美品です



即買いOK 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>インテリア時計 商品の状態: やや傷や汚れあり