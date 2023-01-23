『マイケルコース クロスボディバッグ エクストラスモール チェーン クロスボディ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 23時 55分に出品され03月06日 23時 55分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MICHAEL KORS マイケルコースのCECE(シーシー) エクストラスモール チェーン クロスボディ。気品あるデザインと、チェーンのハードウェアのバランス◎

ミニサイズですがコンパクトなお財布と携帯電話は入ります！ポシェットのように使ったりチェーンを二重に持ってハンドバッグやショルダーバックの様にお使いもいただけます。

状態は１度使いましたが、汚れやスレなどもなく未使用級にとても綺麗です。

まだまだ気持ちよくお使いいただけると思います。是非ご検討ください^_^



たくさん画像載せてますので

ご覧くださいませ❤️



▪️アイテム

MICHEAL KORS マイケルコース

クロスボディバッグ

CECE エクストラスモール チェーンクロスボディ

ショルダーバッグ

ポシェット

チェーン 2way

MKシグネチャー

後ろポケット１ヶ所

内ポケット１ヶ所

カードケースポケット

鍵チャーム付き

定価50600円



▪️サイズ

高さ13cm × 幅17.5cm × マチ8cm

ショルダー108cm

二重で持つ時62cm



素人の採寸ですので若干の

誤差はご了承ください。



▪️素材 コーテッドキャンバス

牛革

チェーン



▪️カラー クリーム アイボリー

ベージュ総柄



▪️状態

全体的にとても綺麗です。

見落としあったらすみません。



▪️配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

らくらくメルカリ便かゆうゆメルカリ便を使っています。

どちらも匿名配送でのお送りです。

大きさにより余儀なくどちらかに変更する場合があります。

箱や袋事情で圧縮して配送する場合もありますのでご了承ください。



▪️注意事項

写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色みが異なる場合があります。



発送前にチェックはしてますが不具合がある場合受け取り評価前に連絡お願いいたします。

イメージの違いでの返品やサイズ交換など対応しておりませんので了承願います。



ご購入前にプロフィールの確認をお願いします。



不明点あれば、コメントよろしくお願い致します❤️ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ マイケルコース

クロスボディバッグ

エクストラスモール

チェーン

クロスボディ