『HTH×UMBRO nylon blouson【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 13時 46分に出品され03月13日 13時 46分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HTH×UMBRO nylon jacket チャコール



写真の5枚目以降は光の関係で少し色あせて見えますが、色味は1枚目から4枚目写真通りです。



試着のみしかしておらず、ほぼ未使用の状態です。



※ジャケットのみの商品です。



24時間以内発送 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ HTH×UMBRO

nylon

blouson