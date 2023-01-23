『アンテプリマ スタンダード ミニアトゥーラ シルバー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 07時 31分に出品され03月26日 07時 31分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年夏頃に高島屋にて購入。

お財布とスマホを入れて試し掛けしたのみで未使用ですが、一度試しておりますのでその点ご了承いただける方のみよろしくお願いします。



保存袋はありますが、シワあります。

保存袋の大きさ約23×28



価格 36,300円

商品名 スタンダードミニアトゥーラ

カラー シルバー



カード類が見当たらない為、ご理解頂ける方のみよろしくお願いします。



ゆうパケットポスト(追跡ありですが、ポスト投函)

での発送予定ですが、ご心配な方は＋250円で

宅急便コンパクトに変更可能ですので、

購入前にご連絡下さい。



お値下げは考えていませんので、よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アンテプリマ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ アンテプリマ スタンダード ミニアトゥーラ シルバー