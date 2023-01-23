『ディーゼル diesel ショルダーバッグ ボストンバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 23時 06分に出品され03月08日 23時 06分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 デニム地で堅牢なボストンバッグです。

まだまだ使えます。



サイドに2つフロントに1つ中に1つポケットが付いてます。

サイズ感は画像3枚目でご確認ください。



クローゼットの肥やしになっていたので出品いたします。

一度人の手に渡っていることをご理解のうえ購入お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ディーゼル diesel

ショルダーバッグ ボストンバッグ