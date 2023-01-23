『新品 Panasonic 食器洗い乾燥機 NP-TML1-W solota【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 13時 46分に出品され03月13日 13時 46分に終了予定です。即決価格は17,340円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Panasonic パナソニック 食器洗い乾燥機 NP-TML1-W SOLOTA（ソロタ）

カラー ホワイト

定価37620円



新品・未使用品



景品として頂きましたが使用しないため出品です。

送り状を剥がしましたのでダンボールに跡は残っております。





※ 未開封です。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>その他 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パナソニック