『新品 Panasonic 食器洗い乾燥機 NP-TML1-W solota【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 13時 46分に出品され03月13日 13時 46分に終了予定です。即決価格は17,340円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>その他
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|パナソニック
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落札価格17340円
386 入札履歴
終了
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