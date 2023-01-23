『【美品】バーバリーブルーレーベル トートバッグ リバーシブル ノバチェック 青【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 03時 55分に出品され04月12日 03時 55分に終了予定です。即決価格は9,734円に設定されています。現在225件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ♦︎購入元

・大手ブランドリユース店

ブランドショップ鑑定済みの商品です。



♦︎サイズ（およそ）

タテcm

ヨコcm



♦︎状態

ノバチェックの底部等に軽い汚れがありますが、特に目立つほどではないと思います。



※中古品なので、全てのダメージを掲載することが困難であったり、見落としがある場合があります。あらかじめ了承の上ご購入下さい。



♦︎カラー

ブルー×黒



※写真環境や個々の端末の影響で実際の色味と多少異なる場合があります。ご了承の上ご購入ください。



♦︎素材

キャンバス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリーブルーレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】バーバリーブルーレーベル トートバッグ リバーシブル ノバチェック 青