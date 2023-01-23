『GREGORY バックパック LADYBIRD【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 03時 31分に出品され03月19日 03時 31分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【購入日】

24年9月



【状態】

2同使用しました。



【機能性】

・外側両側にペットボトルポケットあり

・内側にも2つポケットあり

・リュック/ハンドバッグの2way

・めちゃくちゃ物が入ります



【デザイン】

シンプルでスタイリッシュな黒色のデザインは、どんなスタイルにも合わせやすく、ユニセックスで使用可能です。



【素材】

耐久性のあるナイロン素材を使用しており、軽量でありながら強度も兼ね備えています。



【定価】

20,900円



ご覧いただきありがとうございます。





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Nike puma 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: グレゴリー

カテゴリ ファッション

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