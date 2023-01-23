『【訳あり】美品 ポーター ヒート ショルダーバッグ PORTER HEAT【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 06時 14分に出品され03月14日 06時 14分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PORTER / HEAT SHOULDER BAG



品番 : 703-06975



参考価格 29700円



【訳あり】

純正ショルダーストラップがありません

（現在代替のストラップが付いています）





【状態】

※マグライト付け根少しサビあり。写真7

電池のフタが硬くて取れませんでした（キズも付いています）飾り程度でお考えください。



ヌメ革キーホルダー、本体バッグはとても綺麗な状態です

ロゴも完璧です。



中古品としてご理解ある方のご購入宜しくお願い致します。



【サイズ】

W:230mm/H:140mm/D:50mm



【付属品】

・代替ストラップ

・マグライト

・ヌメ革キーホルダー



◆丁寧な梱包、迅速発送心がけています。





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【訳あり】美品 ポーター



ヒート ショルダーバッグ

PORTER



HEAT