『AI翻訳機 283ヵ国137言語対応 音声翻訳機 双方向翻訳 旅行のお供に【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 21時 29分に出品され04月28日 21時 29分に終了予定です。即決価格は10,277円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆新品未使用☆在庫1点限り



内容

[VOROMOR Z6]

本製品は、互いの言葉を話せない人同士が自国語のままで対話できるAI通訳機です。

137言語で音声・テキストに翻訳でき、世界中283ヵ国で使用されています。



主な搭載機能：オンライン翻訳、オフライン翻訳、カメラ翻訳、録音翻訳、リアルタイム翻訳、入力翻訳、言語学習、グループ翻訳、ChatGPT、為替レート変換、単位変換、世界時計、Bluetooth接続、翻訳結果自動保存など



小さなボディに大きな画面：本体サイズは小さくなっても、画面サイズは前モデルより大きくなりました。本体 サイズ：約11８×５６×11mm／画面サイズ：.1インチ。



【翻訳機の新時代】

日常会話の一言くらいなら最速で0.1秒と市場の翻訳機より精度の高い翻訳結果を実現しました。



AI翻訳機 283ヵ国137言語対応 音声翻訳機【オンライン翻訳＋オフライン翻訳＋カメラ翻訳＋録音翻訳＋リアルタイム翻訳+ChatGPT】双方向翻訳 携帯翻訳機 日本語 中国語 英語 0.2秒



参考価格:18,999



134 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>旅行用品>>>旅行用家電 商品の状態: 新品、未使用

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