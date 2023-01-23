『コーチ COACH リュック ショルダーバッグ タビー キルティング 可愛い【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 10時 07分に出品され04月22日 10時 07分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即購入OKです！

お値引き交渉可。



海外アウトレット店で購入しましたが、使用しなかった為、使って頂ける方にお譲りします。



国内鑑定済みです。



梱包材は自宅にあるものを使用させて頂きます。



ペットや喫煙者はおりません。



☆品番

CU077



☆素材

ナッパ レザー



☆仕様

内側に多機能ポケット

外側にターンロック ポケット×2

ドローストリング開閉、スナップ開閉

裏地付き

レザーチャーム

チェーン ストラップ、長さ約48.5cm

長さ調整可能ショルダー ストラップ



☆サイズ約

縦21cm x 横22.5cm x マチ13.5cm

コーチ長財布収納可能



☆重さ

約630g



☆付属品

カード類、保存袋



♡1970年代よりアーカイブされているコーチ デザインをモダンに仕上げた、アイコンバッグ“Tabby（タビー）”。クロスボディやショルダーバッグに早変わりする、“C”のハードウェアが主役のハイブリッド デザインです。ふっくら柔らかいキルティング加工を施したナッパレザーで作り上げられています。



ドローストリング開閉のメイン収納部は、長財布が入るサイズ感。小物の収納に便利な正面のカーゴポケットには、コーチのアイコニックなターンロックがあしらわれています。レザーチェーンストラップを引き出せば、斜め掛けとしてもお使い頂けます。



【ナッパレザーについて】

革の中でも群を抜いて柔らかいとされる子羊革を使用したナッパレザー。軽くてキメが細かく、しなやかで柔らかい肌触りが特徴です。さらに保温性が高いという性質もあり、良質なレザーとして高い認知度を誇ります。



■こちらはアウトレット品です。

特性をご理解の上ご購入下さいませ。



写真10、11枚目は色違いです。

ショルダーバッグとリュックの2WAY仕様がわかるように載せました。



よろしくお願い致します！



カラー...ピンク

#プレゼント#誕生日#ご褒美#おしゃれ#通勤通学#お出かけ#旅行#ギフト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

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