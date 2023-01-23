『アンカー anker soundcore SPACE Q45【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 13時 40分に出品され04月06日 13時 40分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アンカーのワイヤレスヘッドホンです。

6月20日に購入し、

購入後開封し一度試しました



買ってすぐ、知人から高級イヤホンを譲り受け不要となったので出品します。



アルコール消毒をして郵送します。

また、ご入用でしたら領収書(クレジット明細送付しません)も送付しますので、必要でしたらご連絡ください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アンカー