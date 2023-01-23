『毛皮 リアルファー【Lサイズ】女優襟 紫 ブラウン ファー コート【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 21時 57分に出品され04月28日 21時 57分に終了予定です。即決価格は8,564円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #ぽん太レディースアウター

size.11( L)

着丈86㎝

身幅62㎝



内側にちょいちょい汚れと傷あります

オーダー品で品質表示タグがないため気にならない方のみご検討下さい







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ですが、なるべく早い対応していきたいと思っておりますので、どうぞご理解頂けると助かります



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◼️注意事項

・カメラや光の関係で写真と色味が若干異なる場合がございます。ご了承ください。

・即購入歓迎です、無言でご購入していただいて大丈夫です。

・基本的に商品は中古ですので、この点をご理解いただいた上での購入をお願いいたします。

・交渉中でも先にご購入された方を優先させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

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