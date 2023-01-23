『Dr.Martens COMBS TECH FL ブーツ／UK9【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 10時 27分に出品され04月27日 10時 27分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Dr.Martens ドクターマーチン

COMBS TECH FL

ショートブーツ



カラー GUNMETAL

UK9（27.5センチ）



購入したままの状態で、箱に入れて発送します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ドクターマーチン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Dr.Martens



COMBS

TECH

FL



ブーツ／UK9