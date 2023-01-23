『カシオ G-SHOCK メンズ GM-2100B-4A アナデジ レッド 海外品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月12日 09時 28分に出品され05月12日 09時 28分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用・新品です。

外箱（紙箱）には擦れが若干あります。

外箱や缶箱無くて良い方は300円お値下げします。

購入前にご連絡ください。



G-SHOCKの初代モデル“DW-5000C”にも採用された“八角形フォルム”を継承するGA-2100シリーズから、メタル素材を採用したモデルです。

ステンレスのベゼルに、円周状のヘアライン仕上げを施し、ダークグレーIPでコーティングすることで、シックなデザインにしています。また、文字板に蒸着処理を施し、GA-2100らしいシンプルデザインをシャープかつスタイリッシュに引き上げました。更にバンドには徐々に変化するチェッカーパターンのテクスチャをさりげなく入れ、カジュアルな印象の樹脂バンドに上質感をプラスしています。初代から受け継がれるコンセプトはそのままに、時計としてのクオリティを追求し外装や装着性の進化に磨きをかけたモデルです。



【仕様】

●ケースサイズ(縦×横×厚さ)：49.3 ×44.4 ×11.8 mm

●質量：72 g

●バンド装着可能サイズ：145～215mm

●ケース・ベゼル材質：樹脂／ステンレススチール

●バンド：樹脂バンド

●構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）

●防水性：20気圧防水

●ガラス：無機ガラス

●表面加工：グレーIP（イオンプレーティング）

●ワールドタイム：世界48都市（31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き）＋UTC（協定世界時）の時刻表示

●ストップウオッチ（1/100秒（1時間未満）／1秒（1時間以上）、24時間計、スプリット付き）

●タイマー（セット単位：1秒、最大セット：24時間、1秒単位で計測）

●時刻アラーム5本・時報

●ダブルLEDライト：文字板用LEDライト（スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）、LCD部用LEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替（1.5秒/3秒）付き）

●フルオートカレンダー

●操作音ON/OFF切替機能

●12/24時間制表示切替

●針退避機能（針が液晶表示と重なって見づらいときは、針を液晶表示の上から一時的に退避させることができます）



カラー...レッド

付属品...箱

動作...良好

傷・割れなど...なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジーショック

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メンズ

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