『ルイヴィトン AirPods Pro イヤホンケース【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 13時 40分に出品され03月22日 13時 40分に終了予定です。即決価格は14,450円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LOUISVUITTON

ルイヴィトン AirPods Proケース

【ブランド】LOUIS VUITTON ルイヴィトン

【カラー】レッド系(オレンジ、シュウ色)×シルバー

【サイズ】約6.7cm x 約5.2cm x 約3.0cm

【付属品】なし

【商品状態】ダメージ少なめ、蓋の部分両サイドの反り(写真参照)





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