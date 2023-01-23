『SIGMA 20mm F1.8 EX DG キヤノン用 EFマウント UV付き【お歳暮】』はヤフオクでから04月22日 13時 21分に出品され04月22日 13時 21分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 SIGMA 20mm F1.8 EX DG キヤノン用 EFマウント UV付き レンズの出品です。



【外観】

外観は使用に伴うスレ傷や汚れの少ない綺麗なお品となり、アタリや大きな傷はございません。

保管状態も非常に良くオススメの一品です。



【光学】

レンズ内部にチリやホコリの混入もほぼなく極めて綺麗な状態となります。

そのほかカビやクモリもなく非常にクリアな光学です。



◆【動作】

AF確認済み、MF各リングは滑らかで、各種機能も正常に動作しております。



◆【付属品】

写真のものが全てとなりますのでご確認くださいませ。



外観については画像でもご確認いただき、ご了承いただける方のみ入札をお願いします。



ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。



*落札者の方々にほんとにありがとうございます。自分普段の仕事が忙しくて、ご落札後に返信、発送などすぐ対応できない場合もあるかもしれませんが、ご了承いただけるならありがたいです。

SIGMA 20mm F1.8 EX DG ASPHERICAL RF キヤノン用

ブランド：シグマ DG（シグマ）

レンズタイプ：単焦点

焦点域：超広角

光学ズーム：1.0 倍

フォーカス：オートフォーカス

マウント：キヤノンEF

対応センサーサイズ最大：フルサイズ

焦点距離(ワイド)：20.0 mm

焦点距離(テレ）：20.0 mm

開放F値：1.8 F

手ブレ補正：なし

フィルター装着可否：装着可能

色：ブラック系 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: キヤノンEFマウント ブランド: キヤノン