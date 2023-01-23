『GUCCIショルダーバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 14時 11分に出品され03月23日 14時 11分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらで、１８０００円で購入させて頂きました。試しにつけてみたけど、私には少し大きめに感じたので、使うこともないなと思い、新品のまま出品します。

↓文面そのまま使わせて頂きます。

サイズ:縦13cmX横24cmX幅7cm

持ち手 132cm ※調節可能



附属品：保存袋、



新品、未使用品です。



海外正規品(並行輸入品)の商品を出品しているので、お値段はお安く出品出来ております。



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GUCCIショルダーバッグ