『ヴァイオリン協奏曲の名盤LP5枚【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 15時 24分に出品され03月06日 15時 24分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴァイオリン協奏曲の名盤としてかねてより高い評価を得ているオリジナル・ステレオ盤LPで古い録音ですが未使用に近い美品状態で、今ではもはや入手困難なものも含まれます。

1 イヴリー・ギトリスの独奏、スタニスラフ・ヴィスロツキ指揮ワルシャワ管弦楽団によるパガニーニのヴァイオリン協奏曲第１番、第２番が収録されています。Electrecordオリジナル・ステレオ盤。

2 ブロニスラフ・ギンペルの独奏、アーサー・グルューバー指揮ベルリン交響楽団によるマックス・ブリッフのヴァイオリン協奏曲第１番、ドヴォルザークのヴァイオリン協奏曲が収録されています。独Operaオリジナル・ステレオ盤。

3 ジュリアン・オレフスキーの独奏、ユリウス・ルーデル指揮ウィーン歌劇場管弦楽団によるラロのスペイン交響曲、ヴィエニャフスキーのヴァイオリン協奏曲第２番が収録されています。

米Westminsterオリジナル・ステレオ盤。

4 ヨーゼフ・スークの独奏、カレル・アンチェル指揮チェコフィルハーモニーによるドウォルザークのヴァイオリン協奏曲が収録されています。チェコSupraphonオリジナル・ステレオ盤

5 クリスチャン・フェラスの独奏、カラヤン指揮ベルリンフィルによるシベリウスのヴァイオリン協奏曲、フィンランディアが収録されています。独DGオリジナル・ステレオ盤。 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>レコード>>>洋楽 商品の状態: 未使用に近い

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洋楽 タグ ヴァイオリン協奏曲の名盤LP5枚