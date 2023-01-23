『ブリーズドライテック プラス モンベル スリーピングバッグカバー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 19時 26分に出品され03月11日 19時 26分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンベル

ブリーズドライテックプラス

スリーピングバッグカバー



購入後、未使用です。



保管品につき、一応中古扱いでお願いします。



袋を開けて、中身を確認しました。

包装袋が少し破けてしまいました。



ご検討お願いします。



商品情報

独自の防水透湿性素材ブリーズドライテック®プラスを使用し、軽量コンパクト性に優れたスリーピングバッグカバーです。卓越した透湿性と通気性を備え、スリーピングバッグをドライで快適な状態に保ちます。2レイヤーのため単体での使用はできません。スタッフバッグ付き。



仕様

【素材】ブリーズドライテック®プラス2レイヤー[PTFEラミネート加工/15デニール・バリスティック エアライト®ナイロン・リップストップ]

耐水圧20,000mm以上、透湿性35,000g/m²・24hrs(JIS L-1099B-1法)(参考値)

【重量】180g(186g)※( )内はスタッフバッグを含む総重量です。

【カラー】レッド(HRD)

【サイズ】最大長224×最大幅77cm

【収納サイズ】8×5×18cm

【価格】¥22,000（税込）

【品番】#1121331 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

アウトドア寝具 タグ ブリーズドライテック プラス モンベル スリーピングバッグカバー