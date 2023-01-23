『H-496 袋帯 正絹 六通 唐織 箔 菊 牡丹 睡蓮 さくら 亀甲 七宝柄【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 09時 28分に出品され03月31日 09時 28分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#メジロちゃん



【内容】

~種類~ 袋帯 六通

~素材~正絹

~寸法~ 長さ432cm 幅 31cm





【説明】

正絹 六通 唐織 箔 菊 牡丹 睡蓮 さくら 亀甲 七宝柄の袋帯になります^ ^

お色味は写真②〜⑤辺りが実物に1番近いです。



目立つ汚れやシミは見当たりませんでした





⚠中古品です畳皺、締跡、臭いが有る場合がございます。

⚠見る端末でお色味変わって来ます。ご了承願います。

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カテゴリ ファッション

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袋帯

正絹

六通

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七宝柄