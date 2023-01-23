『H-496 袋帯 正絹 六通 唐織 箔 菊 牡丹 睡蓮 さくら 亀甲 七宝柄【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 09時 28分に出品され03月31日 09時 28分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
着物帯
¥ 15000
長襦袢 単衣 袖無双 雲取り バチ衿 正絹 裄66 丈124.5 袖49
¥ 7020
紬付け下げ 刺繍 薄色 正絹 反物
¥ 13400
夏物 美品小紋 薄紫色 葉模様 トールサイズ
¥ 12500
振袖 仮絵羽 ラメ刺繍 金彩 紋意匠 洋花 正絹 未仕立て品 八掛付き
¥ 19050
IK-1152 セミアンティーク 名古屋帯 長尺 塩瀬 海老 九寸 正絹
¥ 8580
【Stylish Edition】★★正絹辻ヶ花振袖7点フルセット★★
¥ 38688
アンティーク 長襦袢 NO42
¥ 7331
西陣織 正絹 半巾帯 リバーシブル 麻の葉に桜 ローブデコルテ
¥ 11000
袋なごや帯【八寸帯・かがり帯】博多織 美品
¥ 12000
浴衣 有松鳴海絞り 鹿の子 葉 リーフ 小花 着物 054w p
¥ 20196
本場大島紬 裄67 正絹 幾何学模様 カタス式 広衿 袷 着物 U-468
¥ 12610
正絹 六通袋帯【葡萄模様】No2525
¥ 9295
2676★希少品★本場大島紬 龍郷柄 泥大島★リメイク ハンドメイドに★
¥ 7566
アンティーク着物 丸に椿の花模様 紫色 AK-5036
¥ 9126
最高級 泥染 詩古呂切嵌 袋帯 定価98万円
¥ 70400
訪問着 フルセット 正絹 付け下げ 着物 アイボリー G3
¥ 9152
キキ様専用 半幅帯まとめ売り 2セット
¥ 9360
落札価格9620円
409 入札履歴
終了
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