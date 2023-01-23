『ヒグチユウコ Gucci ボディバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 00時 48分に出品され05月07日 00時 48分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ● アイテム

GUCCI グッチ ヒグチユウコ ウエストポーチ ボディバッグ ショルダーバッグ GGスプリーム シェリーライン レザー PVC レディース 肩掛け 斜め掛け



●サイズ

縦 約14cm

横 約23cm

底マチ 約3.5cm

ショルダー 約60cm



● 商品の状態

目立つ傷や汚れ等少ない美品になります！

現在は入手困難な、ヒグチユウコのコラボ商品になります

ショルダーはゴムの様に伸縮性があるので、体型を選ばずにお使いいただけます(^^)



※中古品ということをご理解下さい。

※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。

分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。



●付属品

本体のみ



● 購入元

大手リユースショップ・オークション(鑑定済み)

の物をこちらで購入しましたが、当方が高身長のためサイズが合わず手放すことにいたしました



● カラー

ブラウン系 マルチカラー



● 素材

レザー PVC



⚪︎素人採寸・検品の為、神経質な方は購入をお控えいただくようお願いします



⚪︎あくまで中古品になりますので、小さな傷や汚れなどはございますので、ご理解よろしくお願いします





⚪︎質問等あれば、ご気軽にコメントお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ヒグチユウコ Gucci

ボディバッグ