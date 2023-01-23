『美品 ISSEY MIYAKE 変形カットソー シワ加工 ストレッチ M【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 20時 47分に出品され03月21日 20時 47分に終了予定です。即決価格は9,610円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※保管上または梱包でのシワはご容赦下さいませ。



※商品は頂き物だったり、フリーマーケットやバザー、メルカリなどで購入したものなので、購入時期や購入場所、使用回数は把握出来ておりませんのでご了承ください。



※USED品にご理解いただける方、

よろしくお願いいたします。







ブランド ISSEY MIYAKE イッセイミヤケ



サイズ M



カラー ブルー



状態 目立った傷や汚れなし



袖丈 約63

着丈 約67

身幅 約37



※平置き実寸

※素人寸法ですので多少の誤差がある場合もございます。予めご了承下さい。



<購入元>

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

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古着ですので気になる方はご購入をお控え下さい。



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