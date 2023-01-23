『OLDMANS TAILOR OMT プリントクルーネックショートスリーブ36【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 20時 47分に出品され04月23日 20時 47分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ☆ご購入・ご質問前にプロフィールご一読くださいませ。



☆コメント無し購入歓迎です。



☆お値下げ・お取り置きは考えておりません。



☆他でも出していますので突然終了する事があります。







商品：OLDMAN’S TAILOR 定番の大人気Tシャツ

カラー：ナチュラル

状態：新品未使用

※新品未使用ですが、あくまでも一度は人手に渡ったものです。店頭と同様の完璧なお品をご希望の方はご購入お控えください。



商品説明

胸元のOLDMAN’S TAILORのブランドロゴは、立体的なフロッキープリントで着ていくほどに味わいが出て、より一層愛着を感じられます。

オールドマンズテーラーファンなら、一枚は持っておきたいアイテム。

生地は厚めで滑らかで着心地抜群です。



サイズ：36

肩幅：41.5cm 身幅：51.5cm 着丈：68.5cm 袖丈：22cm アームホール：24cm



定価：16500円



#YAECA

#nest Robe

#リゼッタ

#Maison de soil

#evam eva

#susuri

#Veritecoeur

#arts&science

#Atelier_dantan

#homspun

#fruits_of_life

#eb.a.gos

#ANSPINNEN

などお好きな方におすすめです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: オールドマンズテーラー

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ OLDMANS

TAILOR

OMT

プリントクルーネックショートスリーブ36