『adidas パーカー チェック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 17時 52分に出品され04月22日 17時 52分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 adidas パーカー チェック



XOサイズ

写真参照でサイズ計測ご参考下さい



目立った汚れはございませんが

ちょっとしたほつれ箇所が所々あり



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パーカーED7016

TARTAN HOODIE

タータン フーディ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ adidas

パーカー チェック