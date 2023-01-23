『Schott シングルライダースジャケット 牛革 オールレザー ステッチ 黒 S【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 22時 14分に出品され03月30日 22時 14分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▪️商品説明▪️









Schottのシングルライダースジャケットです。











牛革オールレザーの上質な生地感、一着でキマるシングルライダースジャケットの￼雰囲気感、両肩のレインボーのステッチデザイン、流行りのショート丈のシルエット感、程よい落ち感とフェード感、全てにセンスを感じる一着。











珍しい一着ですので、気になった方はお見逃しなく！









▪️サイズ表記▪️







Sサイズ







▪️サイズ実寸▪️









着丈57.5cm

身幅45cm

肩幅44cm

袖丈52cm









あくまでも素人採寸ですのでご容赦ください。



▪️状態▪️







やや傷や汚れあり。



若干の使用感とフェード感がありますが、ほとんど目立たず、古着の雰囲気感として楽しんで頂ける程度かと思います。

(詳しくは写真をご参照くださいませ。)









あくまでも古着ですので、神経質な方はご遠慮ください。







▪️配送方法





補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。



ご安心してご購入頂ければと思います。









▪️メンズ レディース 問わず ユニセックス にお使い頂けると思います。



























#服飾専門学校生 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ショット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Schott

シングルライダースジャケット 牛革 オールレザー ステッチ 黒 S