『PENTAX SMC TAKUMAR 6x7 105mm f2.4 黄変なし【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月08日 00時 28分に出品され04月08日 00時 28分に終了予定です。即決価格は20,591円に設定されています。現在114件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PENTAX SMC TAKUMAR 6x7 105mm f2.4 黄変なし



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質問はなんなりと 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: ペンタックスKマウント ブランド: ペンタックス