『00s archive shoulder bag gimmick grunge【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 22時 01分に出品され03月26日 22時 01分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☑︎ item

ショルダーバッグ ハンドバッグ 2way 肩がけ

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☑︎ color

黒 ブラック

☑︎ size(約)cm

-タテ 24 -ヨコ 28

-マチ幅 8

(横から見た幅、厚み)

-持ち手高さ 14

持ち手のトップからバッグ蓋までの直線の長さ

ショルダー 142

素人寸法ですので多少の誤差はご了承ください。



☑︎ 仕様

メイン収納スペース×1

オープンポケット×5

ファスナーポケット×2



☑︎ condition

目立つ様な傷や汚れ等無く、

まだまだ長くご愛用頂けると思います。



※あくまで中古品ですので、完璧な商品をお求めの方、また繊細な方は購入をお控え下さい。



☑︎ 配送

簡易包装で基本1〜2日で発送いたします。

都合上、遅れる場合がございますのでご了承ください。



☑︎ 購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

ストア商品



※返品対応につきましては必ず取引完了前にご連絡お願い致します。





⚠️値引き交渉時でも、早い者勝ちの購入者優先とさせていただきます✨

⚠️専用、お取り置きはトラブル防止の為

お断りさせて頂いております。



ご質問等ありましたらご気軽にお問い合わせください✨

商品番号

1573 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アーカイブ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 00s

archive

shoulder

bag

gimmick

grunge