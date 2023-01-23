『SONY WF-1000XM4 ブラック 充電ケース付きR側紛失【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 04時 15分に出品され04月09日 04時 15分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ソニーのワイヤレスイヤホンになります。

右側を紛失してしまったので出品します。

左側及びケースの動作には問題はございません。

また、箱等や説明書ケーブルはありません。



以上を理解していただける方のみ、ご購入くださいませ。



※再度になりますが右耳側がありません。ご注意ください。



すり替え防止のため、返品は致しかねます。







【ブランドの信頼性】

SONYはオーディオ機器のリーダーとして知られ、高品質な音響体験を提供します。



【優れたノイズキャンセリング】

WF-1000XM4は、業界最高水準のノイズキャンセリング機能を備えており、周囲の音を遮断し、音楽やポッドキャストに没入できます。



【快適なフィット感】

人間工学に基づいたデザインで、長時間の使用でも快適さを保ちます。



- ブランド: SONY

- 色: ブラック

- モデル番号: WF-1000XM4

- 製品情報: 充電ケース付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー